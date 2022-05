Avio, il Vega-C è vicino al lancio inaugurale: data fissata per fine giugno

Il 5 maggio 2022 è stato testato con successo il primo test del motore M10 a ossigeno liquido/metano nello Space Propulsion Testing Facility (SPTF) di Avio in Sardegna. Il motore M10 equipaggerà l’ultimo stadio di Vega E, rimpiazzando il motore a solido Zefiro 9 e il motore a liquido AVUM, garantendo al lanciatore maggiore flessibilità e potenza a costi ridotti e con prestazioni ambientali sostanzialmente migliorate. Tale risultato è notevole, considerando tale motore il primo di questo tipo mai testato in Europa. Ulteriori attività di test finalizzate al miglioramento della performance del motore continueranno nel 2022. La data del lancio inaugurale di Vega C è prevista per la fine di giugno 2022, con il lanciatore che attualmente è in fase di integrazione sulla rampa di lancio al Guyana Space Center (GSC) in Guiana Francese. Al momento i primi tre stadi risultano già integrati nel launch pad, mentre il quarto stadio sarà integrato nel corso delle prossime settimane.

Il razzo europeo Vega C pronto al debutto per fine giugno

In data 28 aprile 2022, l’Assemblea degli azionisti di Avio ha, inoltre, approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 4,5 milioni (Euro 0,178 per azione – 49,2% payout ratio). Confermata la Guidance per il 2022 annunciata lo scorso mese di marzo. Il Consiglio di Amministrazione ha anche confermato Marcella Logli come Membro del Comitato Sostenibilità a seguito della nomina come Amministratore nel corso dell’Assemblea dei soci tenutasi il 28 aprile 2022. La presentazione che riassume i dati fondamentali del 1 trimestre 2022 sarà messa a disposizione sul sito www.avio.com nella sezione Investor Relations, a supporto della call con gli analisti finanziari ed investitori programmata per mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 10:30.

“I risultati del primo trimestre 2022 hanno risentito del caro energia – ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio. Abbiamo completato con successo pochi giorni fa nel nuovo impianto SPTF in Sardegna il test del nuovo motore green M10 per Vega E 3 alimentato a ossigeno liquido e metano. Inoltre, stiamo ultimando i preparativi per il lancio inaugurale di Vega C previsto in Guyana a giugno. Infine, la firma del nuovo contratto record da parte di Arianespace con Amazon per il lancio di una costellazione di satelliti a bordo di Ariane 6 permetterà ad Avio di raggiungere la massima capacità produttiva del P120 nei prossimi anni”