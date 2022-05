Artena, brutto schianto per due aerei ultraleggeri: grave un uomo

Bruttissimo incidente tra due ultraleggeri, vicino ad Artena, più precisamente dall’Aviosuperficie di via Cori. Rimasti feriti due piloti.

Aerei ultraleggeri si scontrano

Incidente drammatico vicino ad Artena. Secondo quella che è una prima ricostruzione dei fatti, un aereo ultraleggero guidato da una donna, avrebbe avuto un guasto. Dietro c’era una secondo velivolo, guidato dal marito della donna, che avrebbe immediatamente accelerato per soccorrerla. Entrambi, però, si sono schiantati al suolo, in via Valle Pera, all’interno di un terreno.

Sul posto è prontamente intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Nemi. Da quello che si apprende, sembrerebbe essere l’uomo più grave, tanto che si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale Gemelli di Roma. La donna, invece, è stata soccorsa e portata all’Ospedale di Colleferro.