Dramma a Terracina dove è stato trovato senza vita Amedeo Mattiello, uomo di 67 anni.

Esce per fare una passeggiata al mare e viene ritrovato senza vita

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo (Amedeo Mattiello, molto conosciuto e stimato nella comunità di Terracina) era andato a fare una passeggiata lungo mare senza far ritorno a casa. Da lì l’allarme da parte dei familiari, anche attraverso l’uso dei social.

L’ansia cresceva sempre più, tanto che le Forze dell’Ordine si sono messe subito alla ricerca dell’uomo. Poi la brutta notizia. Un passante, che in quel momento aveva notato qualcosa di strano in quella zona, ha ritrovato il corpo di Amedeo Mattiello morto in spiaggia.

Da quello che emerge dalle prime e sommarie informazioni, potrebbe esser stato fatale un malore. Tale ipotesi, però, è tutta da verificare.

Le più sentite condoglianze ai familiari della vittima.