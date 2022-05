Poste assume consulenti finanziari in possesso di laurea e che abbiano voglia di mettersi in gioco in un’esperienza nuova e gratificante. Siete interessati a lavorare in poste Italiane? Allora continuate a leggere, per individuare i requisiti utili per poter fare domanda di candidatura.

Consulenti finanziari laureati in Poste: requisiti utili

I requisiti necessari per poter prendere parte alle selezioni li svela direttamente Poste sul suo sito ufficiale. L’azienda cerca laureati giovani e motivati ad intraprendere “uno stimolante percorso di crescita professionale accompagnato da un percorso di formazione che permetterà di diventare consulente finanziario“. Il candidato ideale è in possesso di una laurea, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office con il quale pianifica ed organizza efficacemente le sue attività.

Come candidarsi

Poste Italiane assume e la selezione di giovani laureati nel ruolo di consulenti finanziari riguarda tutta Italia: ci si potrà candidare, dunque, da qualsiasi città. Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 31 maggio. Gli interessati potranno inviare la loro domanda direttamente da questo link accedendo con il proprio indirizzo e mail. Lavorare in Poste Italiane rappresenta sicuramente un’ottima possibilità per trovare occupazione presso un’azienda. che offre ottime garanzie. Se siete dunque alla ricerca di un’occupazione, qualsiasi sia la vostra regione di residenza, il consiglio è quello di candidarvi.

