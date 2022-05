Una donna ha subìto una violenza nei pressi della stazione Termini di Roma. La 30enne è stata aggredita da un uomo, che l’ha dapprima aggredita, gettandola a terra, per poi tentare di spogliarla e violentarla.

I fatti

La donna, una turista italiana, è rimasta comunque lucida e ha urlato mentre l’uomo ha tentato di abusare di lei. Le sue urla hanno allertato i passanti e le forze dell’Ordine.

L’uomo, uno straniero di 25 anni, è stato arrestato. L’episodio di violenza si stava consumando tra la notte di giovedì e venerdì in via Marsala, vicino la zona dove dormono alcuni clochard. La donna stava tornando nella sua stanza in affitto, in un B&B lì vicino.

Dunque, ancora un episodio negativo che si è consumato nella zona di Termini e dintorni, a pochi giorni da un altro fatto che ha visto coinvolti alcuni minorenni, che hanno aggredito un uomo per derubarlo.