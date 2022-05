Monteporzio Catone, l’uscita autostradale chiusa per tre notti

Dalla sera di lunedì 16 maggio, per tre notti

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma).

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo, sulla stessa Diramazione Roma sud.