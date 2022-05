Roma, due incendi in poco tempo: evacuato il Ponte della musica

Duplice intervento della Polizia Locale per messa in sicurezza aree colpite da incendi. Evacuato il Ponte della Musica



Poco dopo le 17, 30 di oggi si sono verificati due incendi che hanno interessato rispettivamente via Candoni ed il Ponte della Musica. Ad intervenire nella zona della Magliana le pattuglie della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi, che hanno provveduto alle chiusure di sicurezza della zona nel tratto compreso tra Via del Fosso della Magliana e Via Luigi Candoni, consentendo l’intervento dei VVf per lo spegnimento del rogo, presumibilmente di sterpaglie. A distanza di pochi minuti altro intervento questa volta delle pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) dei caschi bianchi, con ausilio dei colleghi del Reparto Tutela Fluviale, per un incendio che ha interessato l’area intorno al Ponte della Musica.

Qui gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno proceduto a mettere mettere in sicurezza il ponte, in quel momento frequentato da numerose persone. Le pattuglie hanno interdetto il passaggio sul ponte, provvedendo ad evacuare anche la parte sottostante, dove erano presenti diversi ragazzi impegnati in attività sportive, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei VVF. Dalle prime notizie, non risulterebbero feriti. Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte dei VVF per stabilire le cause di entrambi gli incendi e la valutazione dei danni , che sembrerebbero aver interessato il circolo della Polizia di Stato presente nella zona.

Il ponte è stato riaperto al termine delle operazioni.