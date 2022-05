Oggi, sabato 14 maggio, alle ore 9.00 circa, la S.O. ha inviato la squadra VV.FF di Nomentano, i sommozzatori e l’elicottero Drago Vf per il recupero di un cavallo caduto nelle acque del fiume Aniene, all’altezza di viale Tirreno, in zona Monte Sacro a Roma.

Leggi anche – Monte Sacro e Nomentana, arrestato rapinatore seriale di studenti minorenni e giovani coppie

L’equino rimasto impantanato nel letto del fiume, a ridosso della riva, è stato accuratamente imbracato e riportato sulla terra ferma. Presente anche il capoturno provinciale.

Foto in galleria