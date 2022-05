San Giovanni Incarico, muore candidato a Sindaco: addio a Maurizio Carbone

È morto Maurizio Carbone, ex ufficiale dell’Aeronautica Militare e candidato a Sindaco per le prossime elezioni del 12 giugno nel comune di San Giovanni Incarico.

Città sconvolta per la morte di Maurizio Carbone, candidato a Sindaco per il comune di San Giovanni Incarico. L’uomo, 56enne, ha accusato un malore all’interno della sua abitazione. Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitari ma, purtroppo, per l’ex ufficiale dell’Aeronautica non c’è stato nulla da fare.

Sconvolto anche l’attuale sindaco di San Giovanni Incarico, Paolo Fallone che ha dichiarato: “Siamo sconvolti per la perdita dell’amico e candidato a sindaco Maurizio Carbone. Questo lutto inaspettato per la famiglia è una grave perdita per l’intera comunità Sangiovannese. Un dolore immenso che ci lascia attoniti. Lo ricorderemo sempre portandolo nel nostro cuore”.