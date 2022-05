Dalle ore 07:00 circa di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, stanno intervenendo, con l’ausilio della motobarca VF R 12 e un’autobotte, in Via Aurelia km 67,58 all’interno del porto di Traiano per un principio d’incendio sottocoperta di un’imbarcazione a vela.

Paura al porto di Civitavecchia

Non risultano al momento persone coinvolte.

Funzionario di servizio sul posto.