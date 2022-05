Morto Giorgio Pasetto, storico esponente della DC ed ex parlamentare e presidente della Regione Lazio. Nato a Nettuno, era stato anche sindaco della città di Anzio.

Lutto nel mondo della politica per la morte di Giorgio Pasetto

“Ho appreso della scomparsa di Giorgio Pasetto senatore ed ex presidente della Regione Lazio. Un politico di alto profilo, che ha servito le Istituzioni con senso del dovere e dedizione, la notizia della sua scomparsa mi rattrista. Voglio rivolgere ai famigliari e i suoi cari le più sentite condoglianze”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Cordoglio anche dalla città di Anzio, che ricorda così il suo ex sindaco: “La Città di Anzio tutta prende parte con viva commozione al dolore per la scomparsa del caro Giorgio Pasetto. Il tempo conserverà immutata la memoria del suo alto spessore politico e della sua straordinaria passione civile”. E’ il messaggio istituzionale inviato dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per la scomparsa di Giorgio Pasetto, figura storica del territorio, già Sindaco, Presidente della Regione Lazio e Parlamentare della Repubblica.

Foto di repertorio