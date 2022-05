In partenza il “Truck della Prevenzione”, il camper della Asl di Frosinone che si muoverà lungo il territorio provinciale per dare vita ad una campagna di screening oncologico itinerante per la prevenzione dei tumori della mammella, cervice uterina e colon retto.

La prevenzione, sulla quale la Asl di Frosinone continua a puntare molto forte, resta l’arma migliore nella lotta contro il cancro.

Chi può accedere

Possono accedere le donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti. Verranno effettuate un massimo di 35 mammografie. L’accesso è libero in ordine di arrivo. L’orario per queste prestazioni è dalle 9.00 – 17.30.

Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle donne tra i 25-29 anni, HPV test alle donne tra i 25 ed i 64 anni. L’orario per il Pap test è dalle 9 alle 12.30.

Verranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto fecale, test di screening per i tumori del colon retto, alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 17.30.

Le tappe del mese di maggio

Sono cinque i luoghi in cui il Truck della prevenzione sosterà dalle 9.00 alle 17.30

Domenica 15 maggio a Ceprano in Piazza Guglielmo Marconi

Sabato 21 maggio Isola del Liri, Piazza SS Triade

Domenica 22 maggio Atina, Piazza Volsci

Sabato 28 maggio Ferentino, Via Aldo Moro

Domenica 29 maggio Ripi, Piazza VII Martiri

Ulteriori tappe, per i mesi successi, sono già state fissate:

Venerdì 3 giugno Piglio

Domenica 5 giugno Sora

Sabato 2 luglio Fiuggi

Sabato 23 luglio Veroli

Domenica 24 luglio Ausonia

Il calendario è in itinere e presto si aggiungeranno nuovi appuntamenti.

