Latina, tragico incidente sul lavoro: morto folgorato un operaio

Tragico incidente sul lavoro a Latina, in località Borgo Sabatino, nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio: un operaio è deceduto.

Latina, tragico incidente sul lavoro: morto 36enne

Un uomo di 36 anni è deceduto oggi sul lavoro, in località Borgo Sabatino a Latina: l’operaio stava effettuando dei lavori ad un impianto fotovoltaico.

Il corpo è stato ritrovato da alcuni colleghi, che hanno immediatamente allarmato i soccorsi: per il 36enne, però, non c’è stato nulla da fare. Oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio