Consigli per ritrovare la forma prima dell’estate

L’estate si avvicina, e la voglia di dimagrire anche

L’inverno è ormai alle porte, e con la stagione calda che si avvicina, sempre più persone iniziano a pensare con ansia al momento della tanto attesa ( ed odiata in alcuni casi ) prova costume.

Durante il periodo freddo, infatti, in molti casi succede che una serie di fattori porti ad un aumento di peso: i cibi più calorici, una maggiore sedentarietà per le temperature fredde all’aperto, l’aiuto offerto dall’abbigliamento più “coprente” e che ci spinge a rimandare il momento in cui iniziare a ritrovare la forma, etc.

Quali sono i modi per ritrovare la forma prima dell’estate? Scopriamoli assieme.

Piano dietetico sostenibile

In primo luogo dobbiamo attuare un regime dietetico sostenibile. Per farlo è necessario contattare un medico nutrizionista in grado di fornirci una dieta equilibrata e di creare un deficit calorico tenendo conto del nostro stato di salute, della nostra età e di altri fattori soggettivi.

Niente digiuni, diete troppo aggressive piani insostenibili che non farebbero altro che favorire il famigerato effetto “yo-yo”, con una perdita di peso veloce ma illusoria. In molti casi, infatti, questo tipo di diete non tengono conto della salute, e vanno a creare delle carenze ed indebolendo il sistema immunitario.

Integratori drenanti

Per partire con il piede giusto possiamo avvalerci dell’aiuto degli integratori drenanti. Questi prodotti a base naturale vanno ad agire sul sistema linfatico, aiutandoci a liberarci dei liquidi in eccesso. In questo modo avverrà una reale perdita di peso che ci motiverà dal punto di vista psicologico. Consultiamo comunque il nostro medico per assicurarci che questi integratori siano adatti a noi.

Esercizio fisico

L’esercizio fisico è essenziale per perdere peso e mettersi in forma. Il problema è che il tempo non sembri bastare mai. Perché allora non proviamo alcuni programmi di allenamento ad alta intensità? Questi piani hanno una durata che di solito non supera i 15-20 minuti. Per raggiungere il loro scopo dovrebbero essere praticati almeno 5 giorni a settimana.

Non sovrastimiamo il numero di calorie consumate durante questi esercizi, pensando che ci concedano la libertà di mangiare quello che vogliamo a tavola.

Attenti ai week-end

Ritornando al discorso alimentare, sottolineiamo la necessità di stare attenti a non esagerare nei week-end. Il punto è che è giusto concedersi dei piccoli piaceri di gola, ma bisogna stare attenti a non vanificare in 2 giorni tutti gli sforzi per creare il deficit calorico nei giorni precedenti.

Camminiamo più possibile

Per ritrovare la forma e perdere peso è necessario intervenire sulle nostre abitudini. Che dire dell’utilizzo che facciamo dell’auto? Possiamo evitare di utilizzarla per andare a lavoro?

Quando dobbiamo usarla, parcheggiamola in un punto abbastanza distante da consentirci di camminare per 10-15 minuti a passo sostenuto. Sfruttando questi momenti anche noi riusciremo nell’obiettivo di effettuare tra i 6000 ed i 10000 passi, un obiettivo che tutti possiamo porci per sentirci bene e tornare in forma.