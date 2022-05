A1, incidente Diramazione Roma Sud: code tra San Cesareo e il bivio Roma-Napoli

Si segnalano code sulla A1, Diramazione Roma Sud, oggi pomeriggio, 11 maggio 2022 a causa di un incidente.

A1, code per incidente verso la Diramazione Roma Sud

Code tra San Cesareo e il bivio Roma-Napoli: disagi per la viabilità in entrambe le direzioni. Al momento non sono state rese note la dinamica e l’entità del sinistro. Si raccomanda di procedere con cautela. La notizia è stata diramata da Astral Infomobilità.

Aggiornamento delle ore 14:45

Il traffico risulta al momento bloccato a causa di materiali dispersi in direzione Roma. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio