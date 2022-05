In occasione dell’arrivo nella Capitale delle tifoserie, d’intesa con la Lega Calcio, è stato predisposto un piano di afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi provenienti da tutto il territorio Nazionale. Al fine di assicurare un ottimale svolgimento dell’evento, si invitano i tifosi a seguire le informazioni fornite dalla Questura di Roma.

Le prescrizioni per i tifosi dell’Inter sono le seguenti:

Il casello autostradale consigliato è Roma NORD: Uscita n. 6 del GRA S.S. Flaminia – Direzione Centro;

Aree di servizio dedicate A1: “Arda”(PC), “Cantagallo”(BO), “Montepulciano (SI), “Flaminia” (RI), San Nicola” (CE); A2: “Alfaterna” (SA), “Sala Consilina” (SA); A16: “Mirabella” (AV); A24: “Civita” (AQ).

Per gli arrivi a bordo di PULLMAN l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: GRA – FLAMINIA – via Flaminia – Corso Francia – Tangenziale Est (direzione stadio) – via del Foro Italico – L.go Ferraris IV – viale Macchia della Farnesina.

– L’Area di parcheggio prevista è Viale Macchia della Farnesina.

Per i tifosi che arrivano a bordo di AUTOVETTURE l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: GRA – FLAMINIA – via Flaminia – Corso Francia – Viale M.llo Pilsudski – Piazza Ankara – via Tiziano – viale della XVII Olimpiade.

– L’Area di parcheggio prevista è Viale XVII Olimpiade.

Le prescrizioni per i tifosi della Juventus sono le seguenti:

Il casello autostradale consigliato è Roma SUD: Uscita n. 1 del GRA S.S. Aurelia – Direzione Centro;

Aree di servizio dedicate A1: “Secchia” (MO), “Tevere (VT), “Frascati” (RM), A30: “Tre Ponti” (NA) A2: “Salerno” (SA), A16: “Irpinia” (AV), A24: “Colletasso” (RM).

Per gli arrivi a bordo di PULLMAN l’Itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: G.R.A. – uscita Aurelia direzione centro – San Giovanni Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – Viale Giulio Cesare – via Barletta – Viale Angelico – Lungotevere della Vittoria/Lungotevere Oberdan.

– Le Aree di parcheggio previste sono: Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan.

Per i tifosi che arrivano a bordo di AUTOVETTURE l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: G.R.A. – uscita Aurelia direzione centro – San Giovanni Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – Viale Giulio Cesare – via Barletta – Viale Angelico– Piazzale Clodio.

– L’Area di parcheggio prevista è piazzale Clodio.

Foto di repertorio