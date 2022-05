Laboratorio di Riflessione Critica “Pensieri in Circolo” presenta:

Lab Pic Nic: Picnic letterario + Bookcrossing

Parco dell’Aula Civica di Castelverde

Domenica 15 maggio, ore 10.30

Attività gratuita

Domenica 15 maggio mattina, dalle ore 10.30, l’associazione costituenda “Laboratorio Pensieri in Circolo” terrà un nuovo appuntamento del percorso laboratoriale “Lab PiCnic”. Presso il Parco dell’Aula Civica di Castelverde, verrà organizzato un picnic letterario e un punto bookcrossing, durante il quale immergersi in nella lettura condivisa e partecipata di romanzi. La scelta di questo mese ricade su Orgoglio e Pregiudizio, il celebre romanzo di Jane Austen, capace di trattare temi importanti, come la condizione femminile, con uno stile ficcante e frizzante.

L’attività sarà gratuita e libera, i volumi sono già presenti, occorrono solo amiche e amici con la voglia di stare insieme per leggere e discutere un classico della letteratura senza tempo.

Il libro, nella visione del Laboratorio Pensieri in Circolo, se opportunamente criticato, rappresenta uno degli strumenti migliori per leggere la realtà che ci circonda. Questo mezzo rappresenta dunque una grande opportunità, insieme alla riflessione critica, che abbiamo a disposizione.

Il picnic letterario si inserisce all’interno dei vari percorsi partecipativi che compongono l’azione culturale che il Laboratorio Pensieri in Circolo, da quasi due anni ormai, porta avanti in quest’area del Municipio VI, con l’obiettivo di costruire una comunità dialogante, pensante e solidale tramite lo sviluppo intellettuale e democratico.

Questa è l’idea che anima le ragazze e i ragazzi che ogni mese, a Castelverde, propongono spazi di incontro e discussione: vivere il quartiere in modo differente, costruirsi luoghi e momenti di aggregazione sociale e culturale.

Info: https://www.facebook.com/LaborPiC/