Nell’ambito dei consueti controlli predisposti dalla Polizia Locale presso il mercato domenicale di Porta Portese, gli agenti del XII Gruppo Monteverde hanno svolto verifiche mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale, eseguendo decine di sequestri, di cui diversi di natura penale.

I dettagli e l’intervento della Polizia Locale

Oltre 400 gli articoli posti sotto sequestro, perlopiù scarpe , borse e capi di abbigliamento contraffatti.

Due le persone fermate e denunciate: un cittadino di nazionalità tunisina di 52 anni, trovato privo di documenti e che, all’esito di ulteriori accertamenti, è stato denunciato per inottemperanza ad un decreto di allontanamento a suo carico, e un uomo di nazionalità senegalese di 66 anni, denunciato per il reato di contraffazione.

Per lui scattato anche il sequestro della propria vettura, in quanto utilizzata per il trasporto e il deposito della merce contraffatta, poi posta in vendita illegalmente