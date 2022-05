Talenti, tenta di rubare i pneumatici da un’auto in sosta: arrestato 30enne

È stato sorpreso da un agente della Polizia Locale, in quel momento fuori dal servizio un uomo, 30 anni di nazionalità romena, intento a compiere un furto di pneumatici da un’auto in sosta nel quartiere Talenti.

I dettagli

L’operante, appartenente al I Gruppo Trevi, notando il fare sospetto del 30enne, si è subito avvicinato e, accortosi dell’azione illecita, è intervenuto senza alcuna esitazione, riuscendo a bloccare il ladro, nonostante un suo tentativo di fuga.

Sul posto sopraggiungeva in ausilio una pattuglia dei caschi bianchi, prontamente allertata, unitamente a una volante della Polizia di Stato, di passaggio nella zona. Condotto presso gli uffici del Gruppo di via della Greca per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e furto. Arrivata questa mattina, all’esito del processo, la condanna a 10 mesi di carcere