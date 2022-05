Tragico incidente a Tor di Quinto: la vittima è un 24enne di Monte San Giovanni Campano (FR)

La vittima dell‘incidente avvenuto ieri sera, 8 maggio 2022, a Roma in zona Tor di Quinto è un 24enne originario di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone.

Tor di Quinto, la vittima del terribile incidente è un giovane di Monte San Giovanni Campano

Il 24enne Matteo Taglienti si trovava a Roma perché in servizio effettivo presso il Reggimento Lancieri di Montebello. Ieri sera, il tragico incidente: per cause ancora da accertare, il ragazzo, che si trovava sul suo monopattino, è deceduto sul colpo dopo un terribile scontro con un’auto.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Il conducente dell’auto, portato all’ospedale Sant’Andrea in stato di choc, verrà sottoposto agli esami tossicologici di rito.

Foto di repertorio