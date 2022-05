Choc a Primavalle. Donna soccorre un uomo ma viene accoltellata e rapinata

Choc a Primavalle: un uomo ha finto un malore e poi ha accoltellato e rapinato la donna che lo aveva soccorso.

Choc a Primavalle, donna accoltellata e rapinata in strada

Il fatto è avvenuto poco dopo le 22:30 del 7 maggio scorso, in via Pietro Maffi: la donna, una 51enne, ha riportato ferite al braccio e al gluteo. L’uomo aveva finto di avere un malore e non appena la donna si è avvicinata per prestare soccorso, l’aggressore l’avrebbe accoltellata, lasciandola poi sanguinante e scappando con la sua borsa.

La donna è stata immediatamente soccorsa dalle Forze dell’Ordine e dal personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportare la vittima al San Filippo Neri. In ospedale, la donna ha ricostruito la vicenda. Sul caso, indaga la Polizia di Stato.

Foto di repertorio