Nel fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno svolto un controllo straordinario nel centro della Capitale. Verifiche eseguite presso diverse decine di attività commerciali e presso le aree interessate dalla movida, che hanno portato all’identificazione di oltre 350 persone.

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, con l’ausilio del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Roma, hanno sanzionato il titolare di un ristorante in zona Prati per l’inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti.

Mirate verifiche sono state eseguite anche nelle aree di Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro, dove i Carabinieri hanno multato tre cittadini stranieri che svolgevano abusivamente l’attività di intermediazione e promozione di tour turistici e la vendita di biglietti per musei. A loro carico è stato adottato anche l’ordine di allontanamento dall’area Unesco e il divieto di accesso alla stessa per le prossime 48 ore.

Elevate, in totale, sanzioni per 6.000 euro.

In serata, nelle zone interessate dalla movida tra piazza Campo de’Fiori e il rione Monti, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno segnalato un cittadino marocchino di 28 anni che dopo aver infranto il deflettore posteriore di un’autovettura parcheggiata lungo la strada, vi si era introdotto per passarvi la notte, rimanendo disteso sui sedili posteriori, nonostante le intimazioni del proprietario ad uscire, fino all’intervento dei militari.

Nella zona di via Veneto, invece, sempre i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con i colleghi del Nas di Roma, hanno controllato due locali: un ristorante a cui sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 2.500 euro per carenze igienico sanitarie e per mancanza di tracciabilità dei generi alimentari, con contestuale sequestro amministrativo 100 kg di prodotti carnei ed ittici di vario tipo e un mini market sanzionato, per 1.000 euro, per carenze igienico sanitarie. Le carenze igienico-sanitarie riscontrate sono state segnalate alla competente A.S.L. per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Nella notte, infine, nel quartiere San Lorenzo, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un 20enne di Tivoli sorpreso a danneggiare un motorino parcheggiato in piazza dell’Immacolata all’angolo con via dei Marsi.