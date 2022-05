Nella mattinata del 7 maggio 2022, nel quartiere di Colle Spina, la lista civica Obiettivo Labico ha presentato ai suoi concittadini i punti salienti del proprio programma elettorale. Le elezioni si terranno il prossimo 12 giugno.

Durante l’evento, sono intervenuti i candidati consiglieri e il candidato sindaco, Simone Petrucci.

La lista Obiettivo Labico si presenta

Nell’apertura della campagna elettorale che si è tenuta ieri mattina, la lista Obiettivo Labico si è presentata ai suoi concittadini, descrivendo il proprio programma elettorale e facendo il punto sull’attuale amministrazione comunale.

Il primo ad intervenire è stato il consigliere comunale uscente Alessandro Galli, che si ripresenterà alle elezioni in veste di candidato vicesindaco. La lista, come sottolineato da Galli, è composta da cittadini, da persone che vivono costantemente il territorio e che non hanno interessi particolari, se non il benessere del paese e della comunità. Forti le critiche anche all’attuale amministrazione comunale: dal degrado nel quale versa tutta Labico, in particolar modo alcuni quartieri come quello di Colle Spina, alle promesse elettorali non mantenute, tutti i futuri candidati hanno avuto da ridire sull’operato “mancato” degli ultimi quattro anni.

“Questa amministrazione ha perso dei soldi in pronta cassa di un milione e 550mila euro“, ha dichiarato Galli sul mancato finanziamento del Miur.

I candidati consiglieri si sono presentati tutti come cittadini di Labico, che vivono il paese con tutte le sue criticità. Candidature aperte a tutti i cittadini liberi, come più volte sottolineato da Galli nel suo intervento, che miravano a contrastare anche quella che è stata definita una “cultura della minaccia velata”: presente nel pubblico anche “una madre denunciata dall’attuale amministrazione per aver difeso i diritti dei propri figli”.

Il programma elettorale e perché Simone Petrucci candidato sindaco

Il programma elettorale presentato auspica ad essere realizzabile e concreto: tra le altre cose, sono stati promessi un progetto di videosorveglianza che riesca a garantire la sicurezza in tutti i quartieri di Labico, dei punti di aggregazione per bambini e giovani, quattro pet aree.

Subito dopo l’intervento di Alessandro Galli, si sono presentati gli altri candidati consiglieri, che hanno riportato al pubblico, nonostante l’evidente emozione, la loro volontà di candidarsi a queste elezioni per promettere un cambiamento tangibile.

La lista dei candidati consiglieri è composta da Monica Casaldi, Renato Abballe, Claudia Lionetti, Giovanni Ulsi, Nadia Ricci, Franca Gervasi, Costanza Natalizia, Alessadro Galli, Massimiliano Palone, Davide Mancini, Daniele Rocchetti e Gianni Forno.

“Labico merita un sindaco che sia anello di congiunzione tra il centro e la periferia, uno di noi: caratteristiche insite in Simone”, afferma Claudia Lionetti.

L’intervento del candidato sindaco, Simone Petrucci

Subito dopo è intervenuto il candidato sindaco, che si è presentato come un “sindaco cittadino”.

Petrucci ha descritto nuovamente lo stato di abbandono e degrado in cui versa Labico, la mancata manutenzione delle strade, la totale assenza di un piano di sorveglianza, come dei luoghi di aggregazione che permettano di vivere Labico.

Inoltre, continua Petrucci, si cercherà di far abbassare i costi della TARI, come anche di riqualificare il centro storico e risolvere in maniera definitiva il disagio idrico.

Nel video, uno stralcio della chiusura dell’intervento del candidato sindaco:

Foto in galleria