Tor Vergata, paura per un cagnolino che vagava in strada

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano che, la scorsa mattina in zona Tor Vergata, si è fermata immediatamente per trarre in salvo un cagnolino, meticcio di media taglia, che si aggirava tra il guardrail e la strada adiacente, con il forte rischio di essere investito.

Tor Vergata, la Polizia Locale salva un cagnolino

Gli agenti, una volta rassicurato l’animale, fortemente spaventato, gli hanno fornito nutrimento e conforto, provvedendo a contattare personale specializzato per le cure del caso, in quanto era visibilmente pieno di parassiti.

Il cane, un maschio di età tra i 3 e i 4 anni, è stato preso in cura dalla Pet in Time e trasportato presso il canile comunale, dove è stato visitato ed ora è in attesa di essere adottato