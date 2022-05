Roma, sgombero di un insediamento abusivo all’Ex Penicillina

Sono in corso, così come deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, le operazioni di sgombero di un insediamento abusivo presso il sito industriale dismesso c.d. “Ex Penicillina”.

Sgombero di un insediamento abusivo presso il sito industriale dismesso c.d. “Ex Penicillina”

Sul posto, la Polizia Locale Roma Capitale e la Polizia di Stato.

Al momento sono 20 le persone controllate di cui 15 accompagnate presso gli uffici di Polizia per gli accertamenti sull’identità personale.