Un post lunghissimo che, nel giro di pochissimo tempo ha fatto il giro del web. È la storia di Marianna che ha voluto fare un appello per suo papà Alberto. A sua insaputa, infatti, la donna ha pubblicato un lungo messaggio su Facebook per cercare di trovare una donna per suo padre. Per far felice un uomo che, solo tre anni fa, ha perso sua moglie.

Il post Facebook della figlia

Mia mamma è morta 3 anni fa, dopo aver festeggiato con gli amici di una vita i suoi 70 anni. È andata via nel giro di due mesi. Alberto l’ha tenuta per mano fino all’ultimo dopo averla accompagnata per 50 anni: un viaggio lungo e bellissimo, fatto di amore.

Papà ha 75 anni, è abruzzese e vedovo da 3. È un bellissimo uomo (e non lo dico solo io), è piacevole, divertente e ironico, ama viaggiare, ascoltare la radio, divorare libri, aggiornarsi costantemente. È un ingegnere, anche nell’animo, iper razionale, sano e affidabile, adora le macchine sportive, gli orologi a pendolo, le immersioni, la costiera amalfitana e viaggiare gli manca terribilmente. Lui è un uomo super attivo e aperto, ma da quando è rimasto solo ha smesso di viaggiare, di partire il weekend e senza una compagna non si sente adeguato. I suoi amici di una vita continua a vederli saltuariamente, ma sono tutti in coppia”