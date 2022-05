Strano messaggio riconducibile all’Istituto di credito N26: si tratta di una truffa!

Come segnalato dalla Polizia Postale, diversi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing riconducibile all’Istituto di credito N26: i dettagli.

I dettagli della truffa

“In questi giorni numerosi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing riconducibile all’Istituto di credito N26.

Il testo del messaggio fa riferimento a un ipotetico CEO di N26 fornendone i contatti telefonici e la mail.

In realtà il nominativo segnalato non è di un dipendente dell’Istituto in narrativa e i recapiti indicati sono riconducibili agli ignoti truffatori.

Si raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link e informazioni indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari”, è quanto comunicato dalla Polizia Postale tramite un post Facebook.

Foto presa dalla pagina Facebook della Polizia Postale