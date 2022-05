Stando a quanto riportato, il caso identificato nella Capitale è stato segnalato e individuato dall’Istituto zooprofilattico del lazio e confermato dallo Zooprofilattico Umbria e Marche, centro di riferimento nazionale su questa malattia.

Dovrebbe essere convocata per oggi la riunione del gruppo di esperti che lavora sulla Psa: il gruppo si riunisce periodicamente per analizzare i casi, come in Piemonte e Liguria (le zone finora colpite, nelle province di Genova e Alessandria). Attivato il monitoraggio sulla zona per delimitare i confini dell’area interessata; avviate anche le procedure di notifica europea.

Foto di repertorio