Polizia Locale, lotta alle attività illecite da parte di officine e autolavaggi. Scattato il sequestro di un autolavaggio e scoperta officina abusiva.

Nell’ambito del piano di controlli predisposto dalla Polizia Locale per contrastare gli illeciti ambientali derivanti dal traffico di rifiuti, è stata potenziata la vigilanza su una serie di attività del settore delle officine meccaniche, carrozzerie, nonché gommisti e autolavaggi.

L’ultimo intervento è stato eseguito ieri, in zona Corso Francia, dagli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, che hanno rilevato l’abuso in atto da parte di un’ attività di autolavaggio, il cui gestore esercitava irregolarmente anche come officina di riparazione di autoveicoli. Il responsabile, cittadino di nazionalità straniera di 38 anni, è stato sanzionato per un totale di oltre 5.500 euro di sanzioni. Gli operanti hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività non autorizzata.

Questo fa seguito ad un altro intervento effettuato questa volta dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario, in zona Medaglie D’Oro. Qui i caschi bianchi hanno scoperto un autolavaggio che, a seguito di accurate verifiche, è risultato privo delle autorizzazioni previste per lo scarico delle acque reflue industriali, con un allaccio diretto in fogna, senza dispositivi di filtraggio. Per questo motivo l’attività è stato posto sotto sequestro dagli operanti, in attesa degli adempimenti da parte degli uffici competenti. Ulteriori accertamenti su altre presunte irregolarità sono tuttora in corso, così come sono in fase di svolgimento le indagini avviate dagli agenti, a seguito delle anomalie riscontrate durante l’identificazione di 4 cittadini di nazionalità straniera, trovati all’interno dell’attività, privi di permesso di soggiorno e senza regolare contratto di lavoro.