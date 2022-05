Pesanti disagi stamattina per i cittadini che utilizzano la linea C della metropolitana per andare a scuola o a lavoro. Lo segnala il Codacons, che sta ricevendo le segnalazioni dei passeggeri.

I disagi

A partire dalle ore 7, a causa di un guasto tecnico, la circolazione sulla linea ha subito dapprima pesanti ritardi, e poi l’interruzione parziale con l’istituzione di bus navetta nella tratta San Giovanni-Centocelle, come informa il sito dell’Atac.

Un disservizio registrato proprio nell’ora di punta, quando cioè migliaia di romani si spostano con la metro per raggiungere i luoghi di lavoro o le scuole – denuncia il Codacons – Cambia il sindaco ma a quanto pare i problemi, per la città, restano sempre gli stessi, con le linee della metropolitana che funzionano a singhiozzo e i guasti tecnici che si ripetono con eccessiva frequenza.