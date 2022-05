Cave, drammatico incidente sul lavoro: morto folgorato un giovane operaio

Drammatico incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 4 maggio 2022, a Cave: un giovane operaio, di soli 29 anni, è deceduto dopo essere stato folgorato da alcuni cavi dell’alta tensione.

Cave, morto un giovane operaio

Il ragazzo, un 29enne di Palestrina, è rimasto folgorato dopo aver tranciato dei cavi mentre stava eseguendo dei lavori di potatura in una villetta, per conto di una ditta, in via Spenciano. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato sopraggiungere del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della ASL Roma 5 e i Carabinieri, i quali dovranno ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Si attendono anche i risultati dell’esame autoptico.

Foto di repertorio