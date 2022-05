Le risorse svolgeranno i compiti di cucina, sala, cassa e pulizia del ristorante.

Requisiti preferibili: età compresa tra 18-40 anni, diploma di scuola secondaria superiore, possesso della patente di guida, automunito, appartenenza a categoria soggetta ad assunzione agevolata, flessibilità oraria.

Condizioni offerte: contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi; orario di lavoro part-time 20 ore settimanali su turni (diurni, notturni e festivi); retribuzione come da CCNL.

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 31/08/2022, un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: mcdonald.job2020@gmail.com in quanto l’offerta non sarà gestita direttamente dal Centro per l’impiego di Formia.

