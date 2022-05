Sulla A1 Milano-Napoli, alle 18:20 circa di oggi, 3 maggio 2022, è avvenuto un incidente in corrispondenza dell’entrata della stazione di Fiano Romano, che ha visto coinvolte un’autovettura ed un furgone e a seguito del quale una persona è deceduta ed una è rimasta ferita.

A1, incidente mortale all’entrata di Fiano Romano

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento resta chiusa l’entrata di Fiano Romano verso Roma e verso la A1 Milano-Napoli ed in uscita per chi proviene dalla A1. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio