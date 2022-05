Dramma a Frosinone. Giovane donna trovata senza vita in casa: ipotesi omicidio

Dramma a Frosinone questa sera, 3 maggio 2022: il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato in un appartamento in via Plebiscito.

Frosinone, trovata morta una giovane donna: ipotesi omicidio

Dalle prime informazioni che sono trapelate, la vittima è una giovane donna di età compresa tra i 24 e i 30 anni. Al momento, è stato fermato il ragazzo della donna, trovato in stato confusionale a Sabaudia.

Stando a quanto riporta il Messaggero, la vittima è stata accoltellata per almeno quindi volte al ventre e al torace. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio