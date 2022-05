Covid in Ciociaria: morte due donne a Veroli. I dati di oggi, 3 maggio

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati inviati oggi, 3 maggio 2022, dalla ASL di Frosinone.

Covid, il bollettino inviato dalla ASL di Frosinone

A fronte dei 2.094 tamponi processati in provincia di Frosinone, sono stati registrati 388 nuovi casi e 654 negativizzati. Il totale dei ricoverati è di 63 persone. Si riportano anche due decessi: le vittime sono una donna di 75 anni residente a Veroli e una donna di 87 anni residente a Veroli.

Ecco la tabella con tutti i dati:

Dichiarazione Direttore Generale Asl Frosinone Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro in merito all’arresto di tre dipendenti

“Mi preme anzitutto ringraziare le Forze dell’Ordine e la Procura di Frosinone per il lavoro svolto.

I fatti che oggi sono accaduti sono gravi e non tollerabili. La Direzione Medica di Presidio, assieme alla Sanitaria, ha rafforzato, sotto questa Direzione Strategica, le misure di prevenzione in camera mortuaria e continueremo a batterci per imporre la cultura della legalità nella nostra Azienda.

Sul fronte delle responsabilità individuali degli operatori tecnici coinvolti agiremo senza indugio.

Da sempre rimarchiamo che onestà, legalità e dignità professionale, devono guidare l’azione di tutti i nostri dipendenti e offriremo sempre la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria per limitare il fenomeno dell’infedeltà alla Pubblica Amministrazione.

Vogliamo evidenziare come siano sono solo tre gli operatori coinvolti e non la totalità degli addetti alle camere mortuarie.

A coloro che agiscono in maniera onesta e fedele va tutto il nostro sostegno”.

Foto di repertorio