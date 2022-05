Tragedia ad Ariccia, si butta dal Ponte: morto un 25enne

Ennesima tragedia ad Ariccia nella notte: un ragazzo di 25 anni è precipitato dal Ponte ed è morto sul colpo.

Si butta dal Ponte di Ariccia: morto 25enne

Un ragazzo di 25 anni si è buttato dal Ponte di Ariccia ed è morto. A ritrovare il corpo senza vita del giovane sono stati degli operai dell’Anas. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso è risultato vano: il personale sanitario del 118, una volta accorso sul luogo della tragedia, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del 25enne. Il ragazzo era un operaio specializzato in un’azienda di Pomezia.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

