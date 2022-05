Prodotti di bellezza da portare al mare

Con l’arrivo della bella stagione esplode la voglia di mare, merito del sole, del cielo azzurro e delle temperature calde che ci invogliano a trascorrere del tempo all’aperto.

Per una vacanza all’insegna del comfort e del relax, è indispensabile ricordarsi di curare anche pelle e capelli per non ritrovarsi alla fine dell’estate con macchie solari e capelli secchi e rovinati.

Quando scegliamo i trucchi da portare al mare, è sempre meglio scegliere dei prodotti appositi che possano sopportare il caldo, visto che durante la nostra vacanza al mare le temperature non saranno sicuramente basse.

Vediamo quali sono gli accessori davvero indispensabili da mettere in valigia!

1 – Crema solare

In commercio ci sono diverse tipologie di creme solari, per meglio rispondere alle esigenze ed al tipo di pelle di ognuno. I primi giorni è sempre consigliata quella con fattore di protezione medio-alta, meglio se waterproof, anche per coloro che hanno un incarnato scuro.

La composizione in crema è più efficace dei prodotti gel o spray, in quanto possiede un maggiore livello di protezione, al contrario di quelli evanescenti.

Applicandola più volte, specialmente dopo il bagno, offre un’ottima barriera contro i danni dei raggi UV, permette di mantenere la pelle giovane ed in salute ed il risultato sarà nessuna scottatura ed una abbronzatura uniforme e duratura.

2 – Spray protettivo per capelli

L’acqua del mare, la salsedine ed il sole spesso rendono i capelli secchi, crespi e sfibrati. Per ovviare a tale problema, basta un’applicazione veloce dello spray per capelli con fattore di protezione solare contenente anche olio, che nutre e protegge, perfetto sia su quelli tinti che su quelli al naturale.

È sufficiente una spruzzata direttamente sulla chioma prima di fare il bagno o di esporsi al sole per proteggere al meglio i nostri capelli dai possibili danni estivi.

3– Abbronzante e Doposole

Uno degli elementi che siamo sicuramente abituati a portare in spiaggia è l’olio abbronzante, un nostro compagno di spiaggia per accelerare e far prendere una maggiore doratura alla nostra pelle.

Come spiegato da it, esistono moltissime tipologie di abbronzanti e creme doposole ma la scelta si basa essenzialmente sul risultato che vogliamo ottenere, anche in base a quanto la nostra pelle piò sopportare, cercando sempre di evitare di rischiare bruciature o altro che potrebbe portare nel lungo tempo a problemi sulla pelle.

4 – La crema doposole

Da non dimenticare è un valido doposole con effetto riparatore e rinfrescante che serve per attenuare i rossori dovuti all’esposizione solare, ma svolge anche un’azione emolliente, reidratante e nutriente, per contrastare la secchezza e lasciare l’epidermide idratata ed elastica a lungo.

È bene focalizzare la propria scelta su prodotti con una buona quantità di ingredienti di origine naturale quali, ad esempio, l’aloe vera, il burro di karitè o gli estratti di camomilla, evitando quelli ricchi di profumi, petrolati o altre sostanze sintetiche che potrebbero irritare le pelli più sensibili.

5 – Trucco in spiaggia

Se proprio non vuoi rinunciare al make-up in spiaggia, è importante usare dei prodotti waterproof che non lascino sbavature, che siano impermeabili e resistenti al sudore per molte ore.

Si raccomanda di utilizzare un fondotinta solare con filtri elevati o comunque di stendere un velo di crema solare anche sul viso prima di truccarsi.

6 – Protezione labbra

Bisogna ricordare che le labbra sono molto delicate e sensibili, soggette non solo all’invecchiamento, ma che si scottano e si screpolano facilmente.

Per preservare la loro naturale morbidezza. meglio usare uno stick protettivo con filtro UV, da applicare più volte durante il giorno.

Prodotti da evitare

Per una vacanza al mare bisogna tener conto che non sempre i prodotti che si usano ogni giorno sono giusti, alcuni di questi possono provocare sulla pelle delle reazioni poco piacevoli oltre a non essere performanti ed adatti all’esposizione solare, al bagno in acqua o alla sabbia.

In particolare, si consiglia di evitare tutti i cosmetici che non siano waterproof come gli ombretti in polvere, che tendono a sciogliersi o quelli brillanti e metallizzati che amplificano l’azione dei raggi solari donando un effetto finale ben poco armonioso.

Meglio usare solo fondotinta e mascara resistenti all’acqua per non ritrovarsi, dopo aver fatto il bagno, con il viso sporco di macchie nere o peggio, per non ritrovarsi ad evitare di fare il bagno solo per preservare il make-up.

Controllate sempre se i vostri trucchi sono stati testati per tollerare le alte temperature e quindi si possono portare comodamente al mare con noi, come spiegato in questo articolo, i danni del sole e della esposizione alla luce solare possono essere altissimi se non controllata con prodotti appositi per mitigare il calore e le scottature.