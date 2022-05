Roma. Tassista rapinato e aggredito con una bottiglia rotta

E’ di ieri, 1° maggio 2022, poco prima della mezzanotte, l’intervento da parte delle pattuglie della Polizia Locale del Gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che, durante il servizio di vigilanza in prossimità del campo nomadi di via Salviati, hanno intercettato l’aggressore di un tassista italiano di 37 anni, appena rapinato e rimasto ferito dopo essere stato colpito dal “cliente”, a fine corsa, con il collo di una bottiglia rotta.

La vicenda

Ricevuta la segnalazione da parte della vittima, con accurata descrizione dell’uomo, i caschi bianchi si sono messi immediatamente sulle sue tracce, individuandolo poco dopo. Una volta raggiunto in località non distante dal luogo dei fatti, gli agenti lo hanno fermato unitamente ad una volante della Polizia di Stato, nel frattempo sopraggiunta sul posto.

L’aggressore, trovato in possesso della refurtiva, è stato denunciato per rapina aggravata, lesioni personali, oltreché per danneggiamento, in quanto prima di fuggire aveva provocato la rottura di alcune parti del veicolo.

L’aggressore, trovato in possesso della refurtiva, è stato denunciato per rapina aggravata , lesioni personali, oltreché per danneggiamento, in quanto prima di fuggire aveva provocato la rottura di alcune parti del veicolo.

Foto di repertorio