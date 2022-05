A1, chiusure notturne sull’immissione Diramazione Roma Nord

Nelle due notti consecutive di lunedì 2 e martedì 3 maggio 2022.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 2 e martedì 3 maggio, con orario 22:00-5:00, per chi proviene da Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Diramazione Roma nord.

In alternativa si consiglia di percorrere la Diramazione Roma sud, o la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per A1/Diramazione Roma nord.

