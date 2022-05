Fare Verde Fiuggi, la prima tappa della Campagna Ambientale “Ascoltando il canto degli uccelli”

Di seguito, il comunicato stampa di Fare Verde Fiuggi sulla prima tappa della Campagna Ambientale “Ascoltando il Canto degli Uccelli”.

Il comunicato stampa

Il 1° maggio 2022 si è svolta la prima tappa della nostra Campagna Ambientale “Ascoltando il Canto degli Uccelli”.

Innanzitutto, ringraziamo, il presidente provinciale e consigliere nazionale di Fare Verde, il rappresentante del team Censimento e Catasto Alberi di Alatri, la rappresentante del Comitato per l’Aniene e tutti i partecipanti per la loro sensibilità verso la Natura, e per la piacevole condivisione della giornata.

È stato bello vedere i sorrisi sui volti dei partecipanti scaturiti dall’emozione nell’ammirare i giovani Pulli di airone, e lo spettacolo della riproduzione. Una volta nati i pulli, entrambi i genitori sono responsabili dell’alimentazione e della loro cura.

L’ascolto del canto degli uccelli che popolano la Garzaia è stato anche un buon filo conduttore per instaurare tra i partecipanti un proficuo scambio di opzioni sull’ambiente, sulle tematiche attuali, sullo stato dei luoghi della Garzaia, e soprattutto, sulle azioni e i comportamenti che tutti dovremmo adottare per trasmettere ai nostri figli linee guida rispettose dell’ambiente e per il loro futuro.

Siamo sempre più convinti che il Comune di Fiuggi, oltre alla prestigiosa Acqua, ai Castagneti e alle eccellenti qualità climatiche, possiede una ulteriore Perla Ambientale di alto rilievo, e che si trova proprio nell’ultimo lembo della Valle Anticolana: La Garzaia.

Essa è il luogo di riproduzione di alcuni Ardeidi (airone cenerino-airone guardabuoi) oltre ad altre specie, e di rilevanza anche per l’avifauna di transito

Per questo motivo gli attivisti della nostra associazione è da tempo che si dedicano con passione in questo settore e proprio nello scorso anno, coadiuvati dall’ornitologo dott. Ermanno De Pisi, hanno censito per la prima volta l’Airone Guardabuoi che, come specie, ha scelto oltre all’Airone Cenerino, di nidificare in questa Garzaia.

