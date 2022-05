Esperia, drammatico incidente sulla provinciale: stabili le situazioni del bimbo

Dopo il drammatico incidente che c’è stato sulla provinciale per Esperia, arrivano notizie circa le condizioni di salute del bambino, unico ad aver riportato ferite molto profonde.

Esperia, stabili le condizioni del bambino coinvolto nell’incidente sulla provinciale

Il drammatico sinistro è avvenuto nella tarda serata di giovedì. Sulla provinciale per Esperia, in Ciociaria, due auto hanno avuto un impatto frontale. A rimanere coinvolti sono state due donne e tre bambini, uno in un’auto e i due fratellini nell’altra auto insieme alla mamma.

Il più piccolo dei fratelli è stato trasportato con l’ausilio dell’eliambulanza presso l’Ospedale Gemelli di Roma.

Le sue condizioni al momento sono stabili. La dinamica resta al vaglio dei militari della Compagnia di Pontecorvo.