Pomezia, donna trovata con oltre 100g di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una 41enne romana gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ecco tutti i dettagli

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata notata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia mentre sostava con fare sospetto nei pressi di un condominio situato in una nota piazza di spaccio ed è stata fermata per controllo. La donna è stata trovata in possesso di un involucro contenente 103 g di cocaina.

I Carabinieri hanno poi deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione della 41enne dove hanno altresì rinvenuto ulteriori dosi della stessa droga, materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti, verosimile provento di attività delittuosa.

L’arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Velletri.