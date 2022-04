USB, il 6 maggio sciopero generale della scuola e manifestazione al Ministero dell’Istruzione

Di seguito, il comunicato dell’USB.

6 maggio 2022 sciopero generale della scuola

Il 6 maggio 2022 la scuola sciopera, con manifestazione nazionale al Ministero dell’Istruzione (Roma, viale Trastevere 76/A) a partire dalle 9.30.

Come denunciamo da tempo, l’intero sistema vive in una condizione di estrema crisi: organici docenti e ATA sottodimensionati, precarizzazione del lavoro, edifici fatiscenti e in molti casi non a norma, aule e strumentazioni inadeguate, sfruttamento di studenti e studentesse costretti a seguire percorsi di alternanza tra scuola e lavoro contrari al loro stesso processo di crescita e formazione.

La pandemia da COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno determinato il peggioramento del contesto nel quale ci troviamo a vivere e lavorare. Oggi più che mai, è necessaria la costruzione di un fronte di opposizione formato da studenti e lavoratori con l’obiettivo di riporre al centro la scuola pubblica statale nella sua funzione di strumento di emancipazione sociale e democratica.

Il governo Draghi e il ministro Bianchi non sembrano dello stesso avviso. La pubblicazione del Documento di Economia e Finanza 2022 è stata emblematica: il governo ha stabilito un progressivo disinvestimento sul settore istruzione, dal 4% del PIL del 2020 al 3,5% nel 2025. Come se non bastasse, il consiglio dei ministri ha da pochi giorni approvato un nuovo Decreto scuola che intendiamo contestare nel metodo e nel merito: una vera e propria riforma che cambierà, peggiorandole, la condizione di vita materiale di tutto il personale scolastico e che viene nuovamente imposta dal Governo e dal Ministero senza alcuna discussione, confermando un autoritarismo di fondo che abbiamo conosciuto da vicino con le grandi mobilitazioni studentesche degli ultimi mesi.

Come Unione Sindacale di Base e Opposizione Studentesca d’Alternativa ci impegniamo dunque a costruire per il 6 maggio, con lo sciopero dei lavoratori e il sostegno attivo degli studenti, una giornata di lotta e di opposizione alle politiche del Governo Draghi basata sulla seguente piattaforma: