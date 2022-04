Maxi inseguimento tra Alvito e Vicalvi: speronata auto dei ladri

La notte appena trascorsa è stata turbata da un rocambolesco inseguimento che ha visto protagonista una autovettura e due pattuglie dei Carabinieri nella Valle del Comino.

Ecco tutti i dettagli

In particolare intorno alle 2, i Carabinieri hanno avuto alcune segnalazioni di furti che avvenivano nel territorio allertando alcune pattuglie presenti in zona. I Carabinieri della Stazione di Alvito intercettavano una autovettura sulla strada SR 627 denominata “Della Vandra” ponendosi subito all’inseguimento del veicolo che volutamente celava il numero di targa.

La pattuglia dei Carabinieri con i sistemi di illuminazione accesi e sirene spiegate inseguivano il malvivente percorrendo numerosi chilometri interessando i comuni di Alvito e Vicalvi per poi ritornare ad Alvito dove sulla via dello stradone SP 217, ha affrontato altre pattuglie dei Carabinieri che si erano poste a sbarramento della carreggiata speronandone una.

L’uomo, un 40enne residente in Fontana Liri, già con numerosi precedenti penali, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione del PM inquirente per la prevista convalida dell’atto di Polizia Giudiziaria