Nell’ambito di un’azione mirata di controllo che gli agenti della della Polizia Locale, Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), stanno portando avanti sulla gestione illegale dei rifiuti sul territorio capitolino, sono state accertate le reiterate attività irregolari, nonché dal grave impatto ambientale, messe in atto nelle adiacenze del Centro Raccolta AMA di via Mattia Battistini da parte di alcuni soggetti. Scattate in questi giorni le prime denunce.

Una volta intercettati, gli agenti hanno fermato i due soggetti durante una delle operazioni illegali, rinvenendo all’interno dei furgoni, usati per il trasporto, diversi metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi: materiali lignei, metallici e plastici, pneumatici, sanitari, rifiuti provenienti da lavorazioni edili, ingombranti e anche apparecchiature per la stampa industriale. Oltre alla denuncia dei responsabili, si procedeva al sequestro degli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ad altre persone coinvolte in queste azioni illecite e dal grave impatto, non solo ambientale, ma anche economico, a causa delle frequenti e necessarie opere di rimozione dei rifiuti e di pulizia seguenti all’abbandono dei materiali.