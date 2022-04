Dormire bene: una necessità

Dormire bene è essenziale per la propria salute. Durante il sonno, infatti, sia il nostro corpo che il cervello si rigenerano, essendo pronti per affrontare al meglio una nuova giornata e dedicare alle nuove attività la propria attenzione. E’ sempre durante il sonno che avvengono alcuni processi chimici di sintesi essenziali per il nostro equilibrio psico-fisico.

Capita a tutti di passare qualche notte insonne. Nel caso in cui questo stato dovesse protrarsi, però, è meglio correre al più presto ai ripari. Conoscere quali sono i principali nemici del sonno può aiutarci in questo senso. Andiamo a scoprirli assieme.

Alimentazione errata

Quello che mangiamo prima di andare a dormire può influire sulla qualità del nostro riposo. Un pasto troppo pensante terrà in modo il nostro apparato per molte ore, impedendoci così di riposare come si deve.

Facciamo attenzione anche all’uso smodato di alcolici o di sostanze eccitanti come il caffè.

Dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici fanno ormai parte delle nostre vite. Soprattutto la sera molte persone amano rilassarsi mentre scorrono le pagine dei social netework, mentre guardano un film o leggono un libro. Uno dei problemi principali riguardanti l’uso dei dispositivi elettronici è l’emissione della luce blu.

La luce blu va infatti a bloccare la produzione di melatonina, che è l’ormone responsabile del corretto funzionamento dei cicli del sonno.

Per contrastare questo problema alcuni sono soliti prendere un integratore di melatonina. La melatonina in pastiglie o a gocce è un valido aiuto per rilassarsi e prendere sonno più velocemente.

Un altro problema legato ai dispositivi elettronici riguarda le onde elettromagnetiche emesse. Tenendo lo smartphone troppo vicino alla testa mentre si dorme probabilmente non riusciremo a riposare a dovere anche per via delle onde emesse.

Materasso e cuscino scomodi

Un materasso scomodo è uno dei peggiori nemici del sonno, e lo stesso vale per il cuscino. Un materasso deve essere infatti abbastanza rigido da sostenere tutti i punti di appoggio del corpo in posizione orizzontale, ma nemmeno troppo duro dar risultare scomodo. Investire in un materasso di qualità potrebbe essere la soluzione ai nostri disturbi del sonno.

Condizioni della stanza

Probabilmente ci siamo abituati ad addormentarci in una stanza non del tutto buia, ma magari è proprio la luce che proviene dall’esterno ad impedirci di riaddormentarci quando capita di svegliarci durante la notte.

Che dire della temperatura? Gli esperti suggeriscono che la temperatura nella camera da letto non dovrebbe mai superare i 23-24 gradi.

Se abitiamo su una strada principale, il rumore continuo della auto che passano potrebbe recarci molto disturbo. In questa situazione l’unica soluzione è quella di sostituire gli infissi con dei modelli isolanti acusticamente.

Cattive abitudini

Svolgere attività che non hanno relazione con il sonno nella camera da letto può rivelarsi un problema. Evitiamo pertanto di mangiare, lavorare o guardare la televisione prima di addormentarci. Rechiamoci a letto più o meno sempre alla stessa ora, per aiutare la nostra mente a stabilire una routine e diminuire i tempi per addormentarsi.