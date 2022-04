Pigneto, si apre una voragine in strada: camion sprofonda, traffico in tilt

Questa mattina, 28 aprile 2022, intorno alle 11:30, le pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino sono intervenute in Via Nicolò Piccinino dove un camion è sprofondato a causa di un cedimento del manto stradale.

Pigneto, l’intervento della Polizia Locale: traffico in tilt, camion sprofondato a causa del cedimento del manto stradale

Gli agenti hanno messa in sicurezza l’area e proceduto alla chiusura di via Nicolo’ Piccinino, da via Riccio Da Parma a Piazza dei Condottieri, in attesa della rimozione del mezzo da parte dei VVF.

Si sono registrati disagi per la circolazione.

