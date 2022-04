Eur, 77enne perde il controllo dell’auto e finisce dentro la fontana

E’ della tarda serata di ieri, 26 aprile 2022, l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale, VIII Gruppo Tintoretto, in viale della Civiltà del Lavoro, dove un uomo di 77 anni ha perso il controllo di una Toyota Yaris, finendo dentro la fontana al centro della rotatoria.

Eur, finisce con l’auto dentro la fontana

Gli agenti, dopo essersi sincerati delle condizioni del conducente, hanno provveduto agli accertamenti del caso.

Il 77enne è stato perseguito ai sensi del Codice della Strada per la condotta tenuta alla guida, oltrechè per non aver ottemperato alla revisione obbligatoria del veicolo.

Al termine delle verifiche, il veicolo è stato rimosso a spese del proprietario.

Foto di repertorio