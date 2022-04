Un altro incidente sul lavoro a Roma: un operaio di 52 anni è precipitato da un’impalcatura ed è deceduto sul colpo.

Roma, incidente sul lavoro: morto un operaio di 52 anni

L’incidente è avvenuto in via Toscana, verso le 13:00 di oggi, 27 aprile 2022. L’uomo è caduto da un ponteggio al secondo piano di una palazzina. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 52enne non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato Castro Pretorio e gli agenti della Polizia scientifica, per i rilievi del caso. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio