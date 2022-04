Roma, famigliola di cinghiali all’entrata della metro A Valle Aurelia

Ancora un altro avvistamento di cinghiali nella Capitale. Questa volta a Roma Nord, davanti alla fermata metro A di Valle Aurelia. Si tratta di un’intera famigliola, che ripropone la discussione, specialmente politica, sul tema della sicurezza della Capitale.

Roma, la Lega: “Valle Aurelia, i cinghiali vogliono prendere la metro?”

“Abituati come sono i cittadini romani a vedere i cinghiali in ogni angolo della città, non si stupiscono più di tanto di solito, oggi (ieri, 26 aprile 2022, ndr) però una scena ha destato più curiosità del normale negli increduli passanti e pendolari: gli ungulati erano praticamente a ridosso dell’entrata della Metro ‘Valle Aurelia’, importante stazione della linea A e tra i più frequentati nodi di interscambio ferroviario di Roma nord”.

Lo fa sapere in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Chissà – prosegue – che ormai antropizzati e avvezzi a vagabondare per cortili di ospedali e condomini, i cinghiali non volessero prendere la metropolitana? Ironia a parte, queste scene, più idonee ad un documentario naturalistico, che a scatti fotografici urbani, sono ormai la realtà quotidiana di una città che, purtroppo, persevera ad essere sporca e degradata come e peggio di prima.”

“Dove sono – si chiede ancora Giannini – il sindaco Gualtieri, i presidenti dei Municipi di sinistra e il ‘governatorissimo’ della Regione Lazio Zingaretti, ora che, tutti dalla stessa parte, governano i territori? Non ce la prendiamo ovviamente con i poveri animali selvatici, che per natura vanno in cerca di cibo – conclude – ma con chi, ad oggi, non ha fatto nulla per evitare che si arrivi a tanto.”

Foto in evidenza: i cinghial avvistati a Valle Aurelia